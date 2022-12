'Roma. Silenziosa Bellezza', Salini: 'Città d'arte vanno ripensate per tornare a spirito antenati'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - In occasione della conferenza stampa a Palazzo Venezia del progetto "Roma. Silenziosa Bellezza", che comprende il volume edito da Rizzoli per conto di Webuild e l’omonima mostra organizzata dal Gruppo con l’Istituto VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezi...

(Adnkronos) – In occasione della conferenza stampa a Palazzo Venezia del progetto "Roma. Silenziosa Bellezza", che comprende il volume edito da Rizzoli per conto di Webuild e l’omonima mostra organizzata dal Gruppo con l’Istituto VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia nella Sala Zanardelli a Vittoriano, a partire dal 20 gennaio al 28 febbraio 2023, Pietro Salini, Amministratore Delegato Webuild, ha rimarcato come le città d'arte bellissime che abbiamo in Italia devono essere ripensate per tornare allo spirito dei nostri antenati.

Ha poi spiegato come questa mostra contribuirà a rilanciare l'immagine della Capitale d'Italia a New York e in Australia (Perth, Sidney e Melbourne) dove il Gruppo ha fatto nuove acquisizioni.

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – intervenuto alla conferenza stampa – ha tracciato un bilancio della gestione di questo primo anno della sua gestione, con un punto di vista su quelli che potranno essere in futuro le iniziative e la ripresa economica della capitale