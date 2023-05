Roma-Siviglia, biglietti finale Europa League a Budapest: le info

(Adnkronos) - Roma-Siviglia in finale di Europa League. A battersi alla 'Puskas Arena' di Budapest, in Ungheria, saranno quindi le squadre di José Mourinho e Jose Luis Mendilibar, dopo la vittoria di ieri su Bayer Leverkusen e Juve di Allegri. Il match è fissato per il prossi...

(Adnkronos) – Roma-Siviglia in finale di Europa League. A battersi alla 'Puskas Arena' di Budapest, in Ungheria, saranno quindi le squadre di José Mourinho e Jose Luis Mendilibar, dopo la vittoria di ieri su Bayer Leverkusen e Juve di Allegri. Il match è fissato per il prossimo 31 maggio. Queste le info utili per tentare di prenotare, e successivamente acquistare, un biglietto della finale, riportate dall'As Roma.

INFORMAZIONI GENERALI – Il primo step per i biglietti della sarà la prenotazione di un codice di accesso, che permetterà in un secondo momento di finalizzare l’acquisto tramite il portale di vendita gestito dalla Uefa. Ogni codice di accesso consentirà l’acquisto di un solo biglietto.

La Società monitorerà questa procedura, nell'ottica di reprimere eventuali comportamenti non corretti e rispettare la passione di tutti coloro che questo sogno lo vogliono davvero vivere.

QUANDO E COME PRENOTARE I CODICI DI ACCESSO – La fase di prenotazione dei codici scatterà alle ore 9:00 di venerdì 19 maggio e si concluderà alle ore 13:00 di sabato 20 maggio. In fase di prenotazione sarà possibile selezionare la categoria di posto che si vorrà acquistare. Il settore visualizzato sulla mappa è puramente indicativo: il posto effettivo sarà assegnato dalla Uefa al termine del processo di assegnazione dei posti.

Potrà essere prenotato esclusivamente un codice di accesso per singola operazione e fino a un totale di due codici per singolo account MYASR. Ogni codice darà diritto all’acquisto di un solo biglietto valido per la categoria di prezzo prescelta. Il codice di accesso sarà inviato all’indirizzo e-mail collegato all’account MYASR.

Una volta ottenuto il codice di accesso, il biglietto potrà essere comprato sul portale Uefa a partire dalle ore 13:00 di sabato 20 maggio, fino alle ore 13:00 di mercoledì 24 maggio.

I biglietti saranno distribuiti in modalità digitale dalla Uefa tramite l’apposita App “Uefa Mobile tickets” entro la serata di venerdì 26 maggio. I dati anagrafici dei titolari di biglietti (nome, cognome, data di nascita, nazionalità, numero di telefono e di documento) dovranno essere obbligatoriamente comunicati alla Uefa direttamente tramite la App, che consentirà poi di attivare il titolo di accesso ed entrare allo Stadio.

PRELAZIONE – La prelazione, riservata ai titolari di abbonamento nominativo Serie A 22/23 fino a esaurimento dei posti disponibili per singola categoria assegnati a questa fase, scatterà alle ore 9:00 di venerdì 19 maggio e terminerà alle ore 16:00 dello stesso giorno.

Una volta effettuato l’accesso al proprio account MYASR, sarà sufficiente effettuare il login inserendo negli appositi campi il codice PNR dell’abbonamento 2022/23 e la propria data di nascita.

Sarà consentita la prenotazione di un codice per singola operazione e fino a un totale massimo di 2 codici per singolo account MYASR.

I codici prenotati in questa fase saranno inviati via mail agli abbonati entro le ore 13:00 di sabato 20 maggio.

PRENOTAZIONE LIBERA – Questa fase partirà alle ore 17:00 di venerdì 19 maggio e si concluderà alle ore 13:00 di sabato 20 maggio fino a esaurimento dei posti disponibili per singola categoria assegnati a questa fase.

Potranno partecipare anche gli Abbonati Serie A, Coppe e tutti i tifosi che non fossero riusciti ad assicurarsi la prenotazione in Fase 1.

Il relativo link di acquisto per questa specifica fase sarà pubblicato alle ore 17:00, pertanto si sconsiglia di collegarsi in anticipo sul link di Fase 1 dedicato agli abbonati. In tal caso, il sistema di gestione coda virtuale non sarà in grado di reindirizzare al processo di prenotazione libera e la posizione acquisita sarà dunque non valida ai fini della nuova apertura.

In questa fase, sarà sufficiente effettuare l’accesso al proprio account MYASR e accedere al processo di prenotazione web selezionando la categoria di prezzo prescelta.

Sarà consentita la prenotazione di un codice per singola operazione e fino ad un totale massimo di 2 per singolo account MYASR.

I codici prenotati in questa fase saranno inviati via mail ai richiedenti entro le ore 13:00 di domenica 21 maggio.