Il curioso incidente è avenuto nella mattinata di oggi, sabato 24 Giugno, nell’area archeologica situata nei pressi del Circo Massimo a Roma. Coinvolta una donna di 79 anni alla guida di una Smart oltre ad altri due veicoli.

Roma, Smart tampona un’auto e finisce nel Circo Massimo

Come ogni fine settimana accade, le zone di Roma più visitabili dai turisti si riempiono di persone, ma oggi alcune di loro hanno rischiato loro malgrado di ritrovarsi coinvolte in un pericoloso incidente. La carambola è scaturita da una piccola Citycar guidata da una 79enne che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo prima di finire a sbattere contro altri due veicoli. La Smart ha proseguito per un breve tratto la sua corsa finendo dritta all’interno dell’area archeologica del Circo Massimo: una scena visibile chiaramente da via dei Cerchi.

Le condizioni di salute della donna e l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che si sono occupati di trasferire la donna al pronto soccorso più vicino. Per la 79enne, ricoverata in codice giallo, fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Le sue ferite sono solo superficiali; illesi gli altri due automobilisti.