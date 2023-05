Roma: Smeriglio (S&D), 'aderisco a manifestazione 'ci vuole un reddito''

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “Domani sarò in piazza alla manifestazione promossa da 'Ci vuole un reddito' a Roma, dalle 14,30, in piazza Esquilino, alla quale aderiscono organizzazioni di volontariato, spazi sociali, sindacati, parrocchie, centri antiviolenza e studenti". ...

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Domani sarò in piazza alla manifestazione promossa da 'Ci vuole un reddito' a Roma, dalle 14,30, in piazza Esquilino, alla quale aderiscono organizzazioni di volontariato, spazi sociali, sindacati, parrocchie, centri antiviolenza e studenti". Lo ha detto in una nota Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D.

"La campagna – ha continuato – è stata promossa da oltre 140 associazioni in tutta Italia che si occupano della lotta alle disuguaglianze e in particolare della difesa del reddito di cittadinanza".

"Un appuntamento importante – ha sottolineato – per far sentire la cover di coloro che credono nella redistribuzione e nel rilancio di un nuovo sistema di welfare”.