Roma, somalo aggredisce tre ragazzi con le forbici a San Lorenzo: arrestato

Notte di terrore a Roma: un cittadino somalo di 36 anni aggredisce tre ragazzi con le forbici nel quartiere di San Lorenzo durante una lite. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere all’accusa di tentato omicidio.

L’aggressione in occasione della quale tre persone sono state gravemente ferite a colpi di forbici si è consumata nel quartiere San Lorenzo, a Roma, nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 settembre. Il responsabile dell’assalto è stato identificato come un cittadino somalo di 36 anni che è stato fermato ed arrestato dalla polizia in via Giolitti, nei pressi della stazione Termini.

A seguito dell’aggressione, il cittadino somalo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l’accusa di tentato omicidio. Il 36enne dovrà rispondere anche all’accusa di lesioni aggravate.

Ricostruzione dei fatti

In considerazione della ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, il 36enne ha avuto un feroce litigio con un cittadino di 35 anni, in via dei Volsci. Durante la discussione, il somalo ha colpito il suo interlocutore, ferendolo in modo grave alla testa. Allo stesso modo, sono stati aggrediti anche due amici della vittima che erano intervenuti per porre fine alla lite. Entrambi sono stati feriti, anche se in modo più lieve, a braccia e gambe.

Sulla base delle testimonianze fornite, pare che il litigio si sia originato da una bottiglia rotta.