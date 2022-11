Roma, spari in strada: ferito un uomo, fermato l'aggressore

Roma, 14 nov. (askanews) - Spari in strada a Roma, davanti a un'agenzia di scommesse legali in via Prenestina 675. Un uomo, conosciuto in zona, è stato ferito. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno fermato il soggetto che ha esploso alcuni colpi d'arma d...

Roma, 14 nov. (askanews) – Spari in strada a Roma, davanti a un’agenzia di scommesse legali in via Prenestina 675. Un uomo, conosciuto in zona, è stato ferito. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno fermato il soggetto che ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco e lo hanno portato in caserma. La vittima dell’aggressione è stata presa alle gambe ed è stata soccorsa dal 118.