Roma, sposini olandesi in camper per il viaggio di nozze: “Vi prego aiutateci”

Una coppia di sposini olandesi, durante il viaggio di nozze, hanno subito una situazione spiacevole. Ora la coppia chiede aiuto

Una coppia di sposini olandesi, durante il viaggio di nozze, hanno subito una situazione spiacevole. Ora la coppia chiede aiuto, dopo che il camper è stato rubato e sono rimasti bloccati nella capitale.

Roma, sposini olandesi in camper per il viaggio di nozze: una situazione spiacevole

Daan e Jorien, sposini olandesi in viaggio di nozze in Italia, volevano solo trascorrere una romantica luna di miele, indimenticabile. Avevano deciso di regalarsi un tour nelle città europee, a bordo del loro camper. Nelle prime due settimane il viaggio è stato meraviglioso e tutto è andato per il meglio. Quando sono arrivati a Roma, però, la situazione è notevolmente cambiata. Purtroppo sono andati incontro ad una situazione molto spiacevole.

Roma, sposini olandesi in camper per il viaggio di nozze: bloccati nella capitale

Il loro camper è stato rubato a Roma e questo li ha costretti ovviamente a fermarsi. Il furto è avvenuto nella mattina di giovedì 9 settembre, vicino al centro commerciale Maximo al Laurentino. I due sposini sono rimasti bloccati nella capitale e non hanno potuto far altro che lanciare un appello per provare a ritrovare il loro camper, con cui stavano girando l’Europa. “In luna di miele a Roma è stato rubato il nostro fedele compagno” ha raccontato Daan Brinkering a Roma Today.

Una situazione davvero spiacevole che li ha costretti ad interrompere il loro viaggio di nozze.

Roma, sposini olandesi in camper per il viaggio di nozze: l’appello

I due sposini hanno fatto un appello, chiedendo aiuto per cercare di ritrovare il proprio camper. Si tratta di un Volkswagern T3 Vanagon azzurro del 1989 targato XD-73-TH. “Questo veicolo ha un grande valore emotivo. Abbiamo viaggiato insieme su questo camper da 10 anni in tutta Europa.

Io sono cresciuto con esso da quando i miei genitori lo hanno comprato quando ero piccolo. Ci sono tutte le nostre cose personali sul camper, compresi gli abiti del matrimonio” ha spiegato il ragazzo, che spera di poterlo ritrovare al più presto per poter riprendere il proprio viaggio di nozze insieme alla moglie.