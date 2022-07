Roma è sempre più vittima degli incendi. Stavolta le fiamme hanno colpito la zona Sud della Capitale con il rischio di minacciare anche le case.

Un incendio molto vasto ha colpito la zona sud della città di Roma Capitale. Le fiamme minacciano le case. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono morti né feriti.

Roma Sud, l’ennesimo incendio colpisce la capitale: minacciate le abitazioni

Si apprende da Fanpage che la zona colpita dalle fiamme è quella di via di Porta Medaglia. L’incendio si è verificato alle 14.30 circa di oggi, 25 luglio 2022. L’allarme l’hanno lanciato i residenti della zona in quanto hanno visto il fumo aumentare sempre di più ed hanno sentito forte puzza di bruciato. A prendere fuoco sono state delle sterpaglie a causa del forte caldo e del vento.

I vigili del fuoco e la protezione civile sono arrivati subito dopo la segnalazione ed hanno evitato che le fiamme colpissero gli edifici della zona. Tutte le persone sono state messe in sicurezza e non vi sono intossicati, feriti e morti.

Nella giornata di oggi c’è stato un altro incendio a Roma

La città di Roma Capitale è colpita sempre più frequentemente da vasti incendi. Quello di via di Porta Medaglia non è stato l’unico incendio odierno nella Capitale.

Poco prima delle 14.30, in viale Erminio Spalla, ha preso fuoco un’abitazione. Le cause sono ancora ignote ma anche in questo caso non vi sono intossicati, feriti e morti. Le fiamme si sono spostate dall’appartamento coinvolto fino al piano superiore chiamando all’azione numerose squadre di vigili del fuoco.