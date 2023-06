Roma: sui social uno degli YouTuber coinvolti in incidente, ‘io mai al volante’

Roma: sui social uno degli YouTuber coinvolti in incidente, ‘io mai al ...

Roma: sui social uno degli YouTuber coinvolti in incidente, ‘io mai al ...

Roma, 16 giu. (Adnkronos) - “Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia deila vittima”. Lo ha scritto su Instagram Vito Loiacono, uno dei giovanissimi YouTuber a bordo della Lamborgh...

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia deila vittima”. Lo ha scritto su Instagram Vito Loiacono, uno dei giovanissimi YouTuber a bordo della Lamborghini che mercoledì pomeriggio si è scontrata con una Smart for Four provocando la morte di Manuel, 5 anni ancora da compiere.