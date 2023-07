Roma: Suv contromano su Laurentina, indagato non stava usando cellulare

Roma: Suv contromano su Laurentina, indagato non stava usando cellulare

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Non stava usando il cellulare il 20enne alla guida della Tesla con altri giovani a bordo che sabato, su via Laurentina, si è scontrato con un’auto provocando la morte di una donna, Simonetta Cardone, di 67 anni. Il ragazzo è indagato per omicidio strada...