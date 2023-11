Roma, suv esce fuori strada sulla via Laurentina: morto giovane di 33 anni

L’ennesima giovane vita si è spezzata in un incidente stradale. Ci spostiamo in provincia di Roma dove il 33enne Oscar Roselli, un giovane osteopata, è rimasto vittima in un incidente stradale avvenuto sulla Laurentina, nella mattinata di venerdì 3 novembre intorno alle 4. Stando a quanto si apprende, il giovane sarebbe uscito fuori strada mentre si trovava a bordo del suo suv, una Land Rover. Il 33enne era molto conosciuto nella zona, tanto che sono stati diversi i messaggi di cordoglio sui social.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di rito. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Ancora da chiarire – riporta la testata “La Repubblica” – la dinamica dei fatti. Soccorso dagli operatori sanitari, è stato trasferito all’ospedale Sant’Eugenio. Troppo gravi purtroppo le sue condizioni. Il cuore del giovane avrebbe smesso di battere poco dopo l’avvenuto ricovero.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo, sono stati in molti a dedicare un ultimo pensiero a Oscar. Tra questi la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, che attraverso un post su Facebook, ha ricordato così il giovane: “Quando una giovane vita vola via, lascia sempre un grande vuoto nei cuori dei propri cari. Da mamma sento forte quel senso di smarrimento e di dolore e sono vicino alla sua famiglia con tutto il cuore. Ciao Oscar”.

“Il cuore in gola. Ciao amico mio, sono sconvolto. Porterò nel cuore la tua unicità”, ha scritto un utente sui social e ancora “E siamo in tanti oggi sgomenti e addolorati. La Tua è stata un’Amicizia fatta di entusiasmo generoso, di grande e disinteressata disponibilità, di appassionata condivisione, di serietà, di un affetto schietto”, sono state le parole di un’altra utente.