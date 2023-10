**Roma: tenta di rubare in auto, Virginia Sanjust condannata a 2 mesi**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Ancora guai per l’ex annunciatrice della Rai Virginia Sanjust di Teulada: la 46enne, nipote di Antonella Lualdi, è stata arrestata dai carabinieri della stazione Roma Tomba di Nerone mentre stava tentando di rubare all’interno di una Smart. Questa mattina Sanjust, all’udienza per direttissima a piazzale Clodio, è stata condannata a due mesi e 20 giorni. Proprio pochi giorni fa l’ex presentatrice era stata assolta in appello dall’accusa di tentata estorsione.