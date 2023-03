Roma, tentano una rapina in una gioielleria ma i passanti li bloccano

Roma violenta a redenta al contempo con alcuni criminali che tentano una rapina in una gioielleria ma i passanti li bloccano. Da quanto si apprende in queste ore tre malviventi hanno fatto irruzione in un negozio a Casal Palocco ed hanno picchiato la proprietaria ma per loro c’è stato l’epilogo amaro di tutti i criminali, quello dell’arresto e della rabbia della gente comune che li ha praticamente “consegnati” alle forze dell’ordine.

Roma, tentano una rapina in una gioielleria

I media spiegano che i tre hanno provato a rapinare una gioielleria ma sono stati fermati dai passanti inferociti a Roma, in un centro commerciale di Casal Palocco, a sud della Capitale. Leggo in particolare rivela che tre persone, due donne e un uomo di nazionalità italiana, hanno fatto irruzione in un negozio di gioielli. Una volta dentro i tre hanno aggredito la proprietaria, che è stata brutalmente picchiata. Tuttavia, malgrado le botte, la donna è riuscita ad azionare l’allarme e la porta della gioielleria presa di mira dal terzetto si è chiusa.

La violenza e la fuga impedita dalla folla

A quel punto i banditi hanno aggredito e picchiato la donna, tanto che dopo quei momenti terribili è stata poi trasportata in codice giallo in ospedale. I tre si sono dati alla fuga dopo lo sblocco dell’allarme ma quando i ladri sono riusciti a scappare, sono stati bloccati dai passanti, dalla cui furia sono stati salvati solo grazie all’arrivo dei carabinieri della territoriale.