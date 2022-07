Roma, terribile incendio colpisce la Capitale: boati ed esplosioni

Roma è stata colpita da un bruttissimo incendio. I vigili del fuoco sono già al lavoro. Diverse le aree della città dalle quali è possibile vedere le fiamme.

La città metropolitana di Roma Capitale è stata colpita da un bruttissimo incendio. La zona interessata è quella di via Casilina e, come si apprende da RaiNews, ad aver scatenato l’incendio potrebbe essere stato un autodemolitore. La nube di fumo causata dalle fiamme si respira e si vede da molti quartieri tra cui: l’area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio.

Sui Social Network alcuni utenti hanno segnalato di aver sentito boati ed esplosioni. Sul posto si sono già recati i vigili del fuoco che stanno provando a domare le fiamme. Presenti anche carabinieri, polizia ed agenti della Polizia Locale. Al momento le fiamme sono visibili anche dal Circo Massimo è stato organizzato il concerto dei Maneskin.

🔴 #Roma, dalle 16.45 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo in via Casilina, zona Centocelle, per un #incendio che ha coinvolto alcune attività di autodemolizioni. Dieci squadre al lavoro [#9luglio 19:00] pic.twitter.com/izfdkxQTfR — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 9, 2022

Roma, scoppia un violento incendio. Il monito delle autorità

La situazione si è fin da subito rivelata drammatica. Il presidente del V Municipio Mauro Caliste ha invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre e ad indossare la mascherina laddove la nube di fumo sia intensa: “Ѐ una situazione drammatica. Il fuoco non è stato ancora circoscritto e grazie al vento sta raggiungendo anche la zona di via Papiria. Invitiamo i cittadini a tenere le finestre chiuse ed ad utilizzare le mascherine anche in strada nella zona interessata dalla densa nube di fumo”, ha affermato.

La deputata del PD Beatrice Lorenzin ha invece scritto su Twitter: “In queste ore di emergenza voglio ringraziare i vigili del fuoco, le donne e gli uomini della protezione civile e tutte le forze dell’ordine che stanno intervenendo incessantemente per mettere in sicurezza la città. Esprimiamo solidarietà ai cittadini romani per i gravi incendi che stanno colpendo la Capitale. Roma è oramai da giorni attaccata dai piromani. Spero che gli inquirenti facciano presto luce su questi incendi la cui mano pare continuare ad essere dolosa”.

Dalla sopraelevata della Tangenziale Est #incendioroma pic.twitter.com/XMSEC5IWrJ — dario scianetti µ (@dariosci1) July 9, 2022

Balcone in via Carlo Fadda va in fiamme

Stando a quanto riporta RomaToday le fiamme si sono diffuse in diversi quartieri arrivando anche alle abitazioni come in via Carlo Fadda dove il fuoco ha attaccato una tenda esterna di un appartamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Quadraro che hanno provveduto a far evacuare gli stabili al civico 131 e 133.

Doloso? Si, perché il dolo è nell’incuria, nel mancato diserbo del verde orizzontale, nell’assenza perdurante del Servizio Giardini,nel mancato rispetto dei regolamenti, nell’inesistenza dei controlli.

Nell’abbandono di questa Capitale che brucia e grida inascoltata.#incendioroma pic.twitter.com/IfeJJYzCxl — Claudia Finelli (@claudiafinelli1) July 4, 2022

Il rogo è visibile da molte aree della capitale fino ad oltrepassare i confini cittadini. Sono diverse infatti che le persone che affermano di averlo visto dall’autostrada, da Fiano Romano, Ariccia o ancora Montecello. “Nube anche a più di 14 km di distanza!” ha scritto un utente, mentre un altro utente mostrando le vetrate di un treno in corsa ha scritto: “Nessuna voglia di tornare a casa quando in lontananza si vede l’incendio di Roma”.

#incendioroma nube anche a più di 14km di distanza! pic.twitter.com/WOdYkUAcCA — Marta G (@_M_a_r_t_a) July 9, 2022

I disagi alla circolazione

Nel frattempo si apprende che il tratto via Palmiro Togliatti è stato chiuso al traffico in via precauzionale così come l’area che include via Papiria e via Casilina. Disagi anche per ciò che riguarda la circolazione dei tram. ATAC ha provveduto a far sapere, attraverso i suoi canali ufficiali che le linee 106, 451, 558 e 450 sono state deviate.

Da casa di un amico che abita sulla Prenestina #incendioroma pic.twitter.com/gxlYfA6dvy — 亚历山大911Alessandro (@CrackFridayNum2) July 9, 2022

Gualtieri: “Non è il momento delle speculazioni”

Il sindaco Roberto Gualtieri commentando gli incendi che hanno colpito la città in queste ultime ore ha affermato: “Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani. Ringrazio a nome di tutte le cittadine e i cittadini i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile impegnati senza risparmio per contenere i danni. Il Comune lavora in stretto coordinamento con le Forze dell’ordine e con la Prefettura per accertare le cause di ciascun evento ed assistere le persone coinvolte. Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa. Non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. È il tempo dell’unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma”.