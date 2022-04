Roma travel show, si parte il 6 maggio con incontro su futuro turismo

Roma, 27 apr. (Labitalia) – Torna a Palazzo di Congressi Rts-Roma travel show, il Salone del turismo della capitale con ingresso gratuito e aperto al pubblico, che offre un ampio ventaglio delle migliori mete estere e nazionali. La manifestazione, in programma dal 6 all’8 maggio, è alla sua seconda edizione ed è un’opportunità di rilancio per gli operatori della filiera turistica efficiente e sicura: Rts è infatti il punto di incontro tra utente finale e tutti gli attori del turismo organizzato, dalle associazioni di categoria ai tour operator, una manifestazione che cattura l’attenzione anche delle istituzioni che partecipano con interesse vista l’importanza di questo settore per l’economia del territorio nazionale.

Venerdì 6 maggio, all’inaugurazione di Roma Travel Show, dopo il taglio del nastro alle ore 11, rappresentanti di Regione Lazio, Comune di Roma e Confesercenti si confrontano per parlare del futuro del turismo e delle opportunità da cogliere per un rilancio del settore dopo l’arresto dovuto alla pandemia.

L’incontro della durata di un’ora, dalle 11,30 alle 12,30, vede la partecipazione dell’assessora al Turismo, enti locali, sicurezza urbana, polizia locale e semplificazione della Regione Lazio Valentina Corrado; assessore ai Grandi eventi, sport e turismo del Comune di Roma Alessandro Onorato; presidente Confesercenti Roma Valter Giammaria; presidente commissione Turismo Roma Capitale Mariano Angelucci.

Modera il dibattito dal titolo 'Dopo due anni difficili, il 2022 può veramente segnare la svolta per la ripresa del turismo, settore strategico del nostro Paese. Strumenti e opportunità per incrementare il turismo incoming e outgoing' Daniele Brocchi, coordinatore Turismo di Roma e del Lazio di Confesercenti Roma. A fare gli onori di casa il Presidente di Roma travel show Ottorino Duratorre. L’appuntamento è stato organizzato in collaborazione con Confesercenti Roma e Lazio, main partner dell’edizione 2022 del Salone del Turismo della Capitale.

Con il patrocinio di Enit agenzia nazionale turismo, Regione Lazio, Camera di commercio di Roma, Unioncamere Lazio, Roma Capitale, Municipio X Roma, Confesercenti, Asso viaggi, Skal International – Roma, Roma Travel Show è un appuntamento atteso da tutta la filiera turistica efficiente e sicura, una manifestazione che torna nel calendario fieristico internazionale con un secondo appuntamento, forte del successo della prima edizione: al debutto a gennaio 2020 sono stati oltre 15 mila i visitatori che hanno scelto la manifestazione per scoprire le proposte dei 120 espositori, tra cui molte agenzie in rappresentanza di tanti Tour Operator, per un totale di circa 400 presenze e migliaia di operazioni commerciali B2C e B2B.

Nell’ambito di Roma Travel Show 2022, è presente inoltre, per la prima volta, un’area riservata agli operatori di settore, Rts business, che si rivolge alle aziende di incoming, per le destinazioni Roma e Lazio, che si incontreranno con i buyer specialisti, provenienti soprattutto dall’estero. Torna inoltre, il 6 e 7 maggio, per la settima edizione la Bmii – borsa del matrimonio in Italia, la panoramica più ampia dei prodotti e servizi made in Italy per il giorno del sì: un incontro tra domanda e offerta che registra un costante aumento delle richieste di partecipazione dei buyer, per le proposte sempre più ampie e strutturate da parte di imprese e istituzioni presenti.

Presente anche l’area travel open village evolution, realizzato da Travel quotidiano main media partner della manifestazione, noto evento B2B della travel industry riconosciuto come una reale occasione per stabilire un contatto professionale tra operatori del turismo e agenzie di viaggio in un ambiente professionale e piacevole.