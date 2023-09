Orrore a Roma: il cadavere di un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco all’addome è stato trovato in un carrello della spesa a Tor Sapienza. La vittima, a quanto si apprende, sarebbe un uomo di origini africane.

Roma, trovato un cadavere nel carrello della spesa a Tor Sapienza

A seguito del ritrovamento, avvenuto intorno alle 13:30 di venerdì 1° settembre in via Raffaele Costi, sul posto si è recato il pm di turno della procura capitolina, Margherita Pinto, per effettuare un sopralluogo.

Il corpo dell’uomo, probabilmente un migrante, è stato individuato da una volante intenta a fare rientro in commissariato. Sul caso, sta indagando la polizia locale. Al momento, la vittima non è ancora stata identificata ma sembrerebbe essere un inquilino della palazzina occupata. L’edificio era stato sgomberato nel 2018 ma è poi stata rioccupata.

Quanto scoperto a Tor Sapienza nel primo giorno di settembre riporta alla mente il drammatico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la ragazza di 17 anni uccisa e poi lasciata in un carrello in via Stefano Borgia, a Primavalle, lo scorso 28 giugno. Anche il corpo dell’adolescente, infatti, è stato trovato in un carrello della spesa lasciato vicino a dei cassonetti.

La palazzina occupata e i traffici di droga e di prostituzione

Per quanto riguarda lo stabile occupato vicino al quale è stato rinvenuto il cadavere dell’uomo e dove si pensa sia avvenuto il delitto, nella palazzina risiedono circa 300 persone. Di notte, la struttura è nota per le diverse attività di spaccio e di prostituzione.

Stando a quanto riferito da una guardia giurata, il corpo si trovava poco distante dall’ingresso dell’area del complesso di edifici situato in via Raffaele Costi. «Sono arrivato poco fa, prima c’era un collega con cui però non ho parlato. Questo è uno stabile di una banca, è abbandonato da diversi anni, e c’è la vigilanza 24 ore su 24 da circa 3-4 anni”, ha raccontato il vigilante.

“Il palazzo è abitato da varie etnie, saranno almeno 300 persone, tra uomini e donne. Stiamo qui come deterrente, ma le occupazioni non si possono evitare, c’è una guardia sola, di notte sono due, ma stiamo all’ingresso, ci sono diverse entrate e la notte è molto buio. Avevano fatto uno sgombero un anno e mezzo fa, è rimasto libero per circa 20 giorni, però poi piano piano sono tornati”, ha continuato. “È una situazione che anche i proprietari e la polizia conoscono. È un degrado che non può andare avanti, quello che è successo potrebbe risuccedere. È possibile che ci sia un giro di spaccio. Spesso la notte si vede un via vai di auto, stanno poco, non essendoci locali presumo ci sia un giro di spaccio. Alcune donne credo si prostituiscano. Qui intorno ci sono tutti uffici e magazzini. Alcuni sono stati rimessi a nuovo nei primi dell’anno, altri continuano a essere abbandonati”, ha concluso.