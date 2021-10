Roma, turista americana dimentica in taxi la borsa con 10mila euro: il tassista gliela restituisce

Il tassista di 58 anni ha portato il borsello con gli effetti personali della donna presso una stazione dei carabinieri: la vicenda è accaduta a Roma.

Una disavventura è terminata nel migliore dei modi per una turista statunitense in vacanza a Roma. La giovane di 29 anni ha lasciato la borsa all’interno del taxi.

Il tassista di 58 anni ha trovato sul sedile posteriore della vettura un borsello.

Al suo interno, secondo quanto riportato da Il Messaggero, erano presenti documenti, oggetti preziosi e oltre 10mila euro in contanti.

Nella borsa erano presenti poco più di 10mila euro che la giovane aveva portato con sé durante la vacanza a Roma. L’uomo avrebbe immediatamente portato i documenti, contanti ed effetti personali in caserma, poi la bella notizia per la 29enne.

Rintracciare la ragazza non è stato difficile visto che aveva presentato anche una denuncia di smarrimento ai militari che si trovano a piazza Venezia. Subito dopo la notizia, la giovane è arrivata in caserma e finalmente è tornata nuovamente in possesso di tutti gli effetti personali, contanti inclusi. Si è conclusa quindi nel migliore dei modi ciò che sembrava essere un viaggio da incubo per la 29enne.