Roma, Ultima Generazione versa liquido nero nella Barcaccia

Ultima Generazione torna a far parlare di sé. Gli attivisti della cosiddetta “resistenza civile” hanno versato vernice nera nella celebre fontana della Barcaccia, sita a piazza di Spagna (Roma). Questa vernice, come spiegato dagli stessi esponenti di Ultima Generazione è composta da carbone vegetale. L’episodio è accaduto nella mattinata di sabato 1° aprile. L’acqua all’interno della Barcaccia è al momento colorata di nero.

Ultima Generazione: “Prezioso ciò che stiamo perdendo”

In seguito al blitz a piazza di Spagna, Ultima Generazione ha fatto sapere in una nota: “Se vedere quest’acqua nera vi sconvolge è perché, come noi, riconoscete quanto sia prezioso quello che stiamo perdendo. Tutti i rapporti ufficiali, anche quelli di fonte governativa, denunciano che le politiche dei governi sono insufficienti per contenere il surriscaldamento globale entro 1,5°C e ci stanno invece conducendo dritti verso un catastrofico aumento di almeno 2.5°C.”. Ecco il video di quello che hanno combinato.

♠️ Roma – Tinta di nero l’acqua della fontana della Barcaccia 🚰 E’ assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un’emergenza siccità che mette in crisi l’agricoltura, la produzione di energia… insomma la nostra stessa sussistenza, e ci sono dei responsabili. pic.twitter.com/AROZ0oU8CX — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) April 1, 2023

Le preoccupazioni degli attivisti

Gli attivisti di Ultima Generazione sono preoccupati per il fatto che gli “eventi estremi” menzionati nella nota potrebbero rendere inabitabili le terre. Si teme un aumento vertiginoso di siccità e desertificazione, con conseguente collasso di tutti gli equilibri economici e sociali caratterizzanti la vita degli esseri umani. L’unica soluzione è interrompere le emissioni legate ai combustibili fossili. Ultima Generazione ha chiesto al Governo di fermare gli investimenti “in sussidi dannosi per l’ambiente”.