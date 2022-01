Roma, un ristoratore del centro denuncia: tutti chiusi o vuoti

Roma, 31 gen. (askanews) – A due anni esatti dall’inizio dello stato di emergenza legato al rischio sanitario in Italia (31 gennaio 2020), alcuni negozi del centro storico di Roma appaiono vuoti, altri locali, tra cui alberghi, gelaterie, pizzerie o ristoranti, mostrano le serrande abbassate o sono chiusi, anche per ferie. In un video girato a due passi dalla sede del Pd in largo del Nazareno, un ristoratore di un noto locale del centro storico, che durante il primo lockdown era divenuto portavoce del gruppo “La voce dei locali di Roma”, denuncia nuovamente la situazione di difficoltà che sta vivendo il settore.

Uno scenario che appare piuttosto desolante.