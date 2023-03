Roma, una scala mobile si è rotta: problemi per una turista disabile

A Roma, a causa di una scala mobile rotta in metropolitana, una turista disabile non ha potuto raggiungere autonomamente il colosseo.

Brutta pubblicità per la città di Roma Capitale, dove una turista disabile non ha potuto usufruire delle scale mobili della metropolitana linea B in quanto rotte. La vicenda è stata commentata dal segretario del sindacato della polizia locale e da un consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

La scala mobile rotta si trova nella metropolitana B di Roma alla fermata Colosseo. Inoltre, anche le scale mobili di largo Gaetana Agnesi sono inagibili e recintate da mesi. Per tali ragioni una ragazza di 21 anni affetta da Sla, in visita nella città di Roma, non ha potuto beneficiare di questo servizio fondamentale. La giovane è stata dunque aiutata da due agenti della polizia locale.

A commentare l’accaduto è stato Marco Milani, segretario del sindacato delle polizie locali, che ha affermato:

“Succede a Roma, la Capitale, dove nemmeno il suo monumento simbolo è immune agli ostacoli delle barriere architettoniche“.

Poi ha aggiunto:

“Purtroppo Roma dimostra di essere carente nei servizi offerti e carente anche di agenti, sotto organico di oltre 3000 unità”.

Le parole di Federico Rocca

Alla voce di Milani si è unita anche quella di Federico Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia (FdI), che ha dichiarato:

“Al Colosseo scena non degna di una Capitale d’Italia“.

Rocca ha anche precisato: