Un uomo di 55 anni è rientrato a casa dopo il lavoro e ha trovato la compagna di 37 anni priva di vita sul divano. La tragedia è avvenuta a Roma.

Roma, uomo di 55 anni trova la compagna di morta sul divano

Un uomo di 55 anni è rientrato a casa dopo il lavoro, intorno alle 19.40 di martedì 11 aprile 2023, e ha fatto una terribile scoperta. L’uomo ha trovato la sua compagna, di 37 anni, morta sul divano, nel loro appartamento in via Igino Giordani a Roma, nel quartiere Collatino. Il 55enne, sotto shock, ha chiamato i soccorritori del 118, ma purtroppo per la donna, di origine romena, non c’era più niente da fare.

La dinamica del ritrovamento

L’uomo di 55 anni è rientrato a casa dopo il lavoro, si è recato nel soggiorno dell’appartamento e ha trovato la compagna completamente vestita e immobile sul divano. Subito ha pensato che stesse dormendo, ma quando ha capito che era deceduta ha chiamato i soccorsi in stato di panico. Purtroppo i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza e dagli esami sembra sia morta a causa di un malore improvviso.