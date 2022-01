A Roma, un uomo di 61 anni è tragicamente deceduto in ospedale, dopo essere stato investito da uno scooter guidato da un 30enne.

Un drammatico incidente stradale si è consumato a Roma: un uomo di 61 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato investito da uno scooter.

Roma, uomo di 61 anni investito da uno scooter: la dinamica dell’incidente

Nella mattinata di martedì 11 gennaio, intorno alle ore 09:30, è stato segnalato un incidente che ha coinvolto uno scooter e un uomo di 61 anni.

A quanto si apprende, l’uomo è stato brutalmente travolto dal mezzo a due ruote, un PiaggioBeverly condotto da un giovane di 30 anni, in via Aurelia Antica, a Roma, in prossimità di Largo Luigi Guanella.

In seguito allo schianto, il 30enne si è fermato per prestare soccorso alla vittima mentre i presenti hanno rapidamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Il luogo del sinistro, infatti, è subito stato raggiunto dal personale del 118 e dagli agenti della Polizia Locale del gruppo XII Monteverde.

Roma, uomo di 61 anni investito da uno scooter: deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale

Una volta giunti sul posto, i paramedici hanno avuto modo di constatare che il 61enne, seppur ancora in vita, si trovava in gravi condizioni a causa delle ferite riportate dopo il violento impatto contro lo scooter. Pertanto, i sanitari hanno provveduto a trasferire d’urgenza l’uomo all’ospedale San Camillo di Roma.

Poco dopo il suo arrivo presso il nosocomio romano, tuttavia, l’uomo è morto per la gravità dei traumi insorti a seguito dell’incidente.

Roma, uomo di 61 anni investito da uno scooter: l’intervento delle forze dell’ordine

In relazione all’incidente avvenuto nella mattinata di martedì 11 gennaio, la vittima del funesto schianto è stata identificata come Roberto Fattore, cittadino romano residente nel quartiere Tiburtino di Roma. Al contempo, anche il 30enne alla guida dello scooter risulta essere di nazionalità italiana.

In merito a quanto accaduto, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e hanno aperto un’indagine volta a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti che ha comportato la tragica e improvvisa scomparsa del 61enne.