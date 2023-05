Roma, uomo investito in via Casilina: morto 47enne

Il tragico incidente è avvenuto all’alba di ieri, lunedì 1 Maggio, attorno alle ore 5:30. Un pedone è stato travolto ed ucciso da un’automobile mentre attraversava la strada in via Casilina, nella zona est di Roma. Il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso al 47enne e si è occupato di chiamare l’ambulanza.

Si sono rivelati, purtroppo, inutili tutti i tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 arrivati sul luogo dell’incidente. Il 47enne è stato investito ad alta velocità e le ferite da lui riportate si sono rivelate troppo gravi perché potesse sopravvivere. L’uomo era uscito di casa all’alba, più precisamente alle 5 e mezza del mattino, nel giorno della Festa dei Lavoratori, e non ha fatto più ritorno. Il pedone, è stato investito in via Casilina in zona Torre Maura a Roma.

L’arrivo dei soccorsi

Il conducente dell’automobile si è fermato correttamente per dare un primo aiuto all’uomo che aveva appena investito e si è occupato lui stesso di chiamare i santari all’intervento. I medici, però, non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso del 47enne. I carabinieri arrivati sul posto hanno effettuato il test alcolemico e delle droghe al guidatore: i risultati non sono ancora stati resi noti.