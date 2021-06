Roma, uomo ucciso a coltellate fuori la metro a Piazzale Appio, è caccia al killer. La vittima non aveva con sé cellulare, denaro o documenti

Roma, un uomo di 41 anni è stato ucciso a coltellate ucciso a coltellate fuori dalla stazione metro di San Giovanni a Piazzale Appio, è caccia aperta al killer che dopo aver colpito si sarebbe dileguato forse proprio verso i convogli in partenza.

E’ accaduto tutto intorno alle 22.00 del 22 giugno e davanti a numerosi testimoni. All’improvviso un uomo è stramazzato a terra, accoltellato alla gola ed al petto da uno sconosciuto che non ha avuto remore a menare quei fendenti davanti a numerosi testimoni, prima di far perdere le sue tracce. Il luogo preciso dell’omicidio è lo slargo vicino al civico 5 di piazzale Appio.

Roma, uomo ucciso a coltellate: il killer ha colpito ed è fuggito

Le urla delle persone che hanno visto all’improvviso la vittima agonizzante a terra in un lago di sangue hanno attirato l’attenzione di moltissime altre persone e si è formato un capannello da cui qualcuno ha visto il presunto killer fuggire verso la metropolitana. Sul posto sono immediatamente arrivare le volanti della Polizia ed una pattuglia dei Carabinieri, seguite a razzo da un’ambulanza del 118 il cui equipaggio però non ha potuto far nulla per salvare la vita al 41enne.

Fonti media asseriscono che la vittima, classe 1980, non aveva cellulare, portafogli, né documenti. Se questo dato sia l’esito di una rapina sfociata in omicidio o di un omicidio con depistaggio non è ancora dato saperlo.

Roma, uomo ucciso a coltellate: si cerca la via di fuga dell’assassino

Controverse anche le testimonianze di chi ha assistito all’omicidio o al suo tragico epilogo: c’è chi ha detto agli agenti che il fuggitivo è scappato verso la metro San Giovanni e chi ha asserito che si è involato verso la fermata successiva, quella di Re di Roma. Gli inquirenti hanno ascoltato anche gli operatori Atac della stazione e perlustrato via Pinerolo, che congiunge i due spot della metro.

Metro San Giovanni a Roma, uomo ucciso a coltellate: al vaglio le immagini delle telecamere

Gli agenti, come da prassi già sperimentata in episodi simili, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza ed hanno fatto partire una caccia all’uomo che è durata per l’intera notte, con la Polizia Scientifica che ha ispezionato le zone a ridosso del luogo dove è avvenuto il crimine. Le ricerche sul campo e le indagini della Squadra Mobile sono ripartite in queste ore nel più stretto riserbo.