Un uomo ha urinato nella fontana di Piazza della Repubblica a Roma, mentre l'amica posava in topless.

A Roma, in piazza della Repubblica, un uomo ha urinato nella fontana, mentre la sua amica posava in topless. Quando le forze dell’ordine sono arrivate i due si erano allontanati.

Roma, urina nella fontana di piazza della Repubblica mentre l’amica posa in topless

Una ragazza ha fatto il bagno nella fontana di piazza della Repubblica, a Roma, in topless, mentre l’amico ci urinava dentro. In un video, diffuso dalla pagina Welcome to Favelas, si vedono i due nella fontana, in intimo. Lei posava per qualche fotografia, mentre lui stava urinando senza problemi. Nel video si vede un passante che si avvicina per dire qualcosa. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, che hanno identificato quattro persone, nessuna delle quali avrebbe a che fare con quanto accaduto.

I due protagonisti si sono allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La polizia sta cercando di identificarli

Non si conosce l’identità dei due protagonisti del video, né se fossero residenti o turisti. Il gesto ha suscitato molto sdegno, soprattutto per l’uomo che urinava nella fontana. La polizia sta cercando di identificare le due persone. Il video diffuso è molto sgranato, ma è possibile che nella zona ci fossero delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena.