Un terribile incendio è scoppiato lungo la via Ostiense. Nella notte sono andati a fuoco 22 scuolabus che erano parcheggiati in un deposito.

Roma, vasto incendio a Ostiense: a fuoco 22 scuolabus

Un terribile incendio è scoppiato lungo la via Ostiense. Durante la notte, poco dopo le 22.30, sono andati a fuoco 22 scuolabus che erano parcheggiati in un deposito all’altezza di Ostia Antica. Sul posto sono arrivate tempestivamente sei autobotti dei vigili del fuoco. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incendio potrebbe essere doloso. L’area di rimessaggio è chiusa da un cancello e da un muro di recinzione molto alto. La persona che ha appiccato il fuoco, che ha causato fumo nero e denso per via dei pneumatici bruciati, ha dovuto scavalcare il cancello per dare alle fiamme gli scuolabus. Lungo la strada non ci sono molte abitazioni, ma ci sono dei magazzini e altre aree di stoccaggio, che non hanno subito danni.

Non è il primo incendio nella zona

Non si tratta del primo incendio in questa zona. Un paio di mesi fa è andata a fuoco una carrozzeria, sempre in via Ostiense. Sulle cause stanno indagando le forze dell’ordine. Su quell’area pende un ordine di demolizione da parte del ministero dei Beni culturali emesso nel 2017 e mai eseguito. Durante la notte tra venerdì e sabato si era verificato un altro incendio a Roma. 16 auto di Poste Italiane erano andate a fuoco in viale Palmiro Togliatti. Gli investigatori stanno indagando sugli anarchici.