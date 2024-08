Roma, vasto incendio ad Artena: evacuate due famiglie

Artena (Rm), 13 ago. (askanews) - "Sono continuate tutta la notte le operazioni di spegnimento da parte delle squadre VF del vasto incendio presso il Comune di Artena, città metropolitana di Roma, iniziate da lunedì pomeriggio verso le 17 circa, dove in via precauzionale erano state allontanate du...

Artena (Rm), 13 ago. (askanews) – “Sono continuate tutta la notte le operazioni di spegnimento da parte delle squadre VF del vasto incendio presso il Comune di Artena, città metropolitana di Roma, iniziate da lunedì pomeriggio verso le 17 circa, dove in via precauzionale erano state allontanate due famiglie dalle proprie abitazioni data la vicinanza delle fiamme. La sala operativa inoltre, ha inviato questa mattina alle 6 anche il DOS VF per la gestione dei lanci da parte dei mezzi aerei, sul posto anche la P.C., i carabinieri ed il sindaco”, secondo una nota diffusa dai vigili del fuoco.