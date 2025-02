Roma, Ventura (VDP Srl): riunione lancio Parco del Mare di Ostia

Roma, 27 feb. – “Oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Veloccia, insieme ai dirigenti di Risorse per Roma, per la riunione di lancio del progetto “Parco del Mare di Ostia”, un’iniziativa ambiziosa e strategica che mira a trasformare radicalmente il lungomare di Ostia, rendendolo un luogo più accogliente, sostenibile e funzionale per i cittadini romani. In qualità di VDP, avevamo già avuto l’opportunità di elaborare una parte della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Utilizzo degli Arenili di Roma Capitale, un’importante fase preliminare che ha permesso di definire le linee guida per la gestione sostenibile delle aree costiere della città. Inoltre, facciamo parte di un raggruppamento di imprese, guidato da Abacus, che ha vinto il bando per la riqualificazione del lungomare di Ostia. Il progetto “Parco del Mare” prevede la riqualificazione del lungomare, che diventerà un luogo più sicuro e fruibile per i cittadini, la creazione di un nuovo Parco delle Dune, che restituirà un’area verde di grande valore ecologico e paesaggistico, e la costruzione di un nuovo ponte carrabile, che migliorerà la viabilità e il collegamento con altre zone della città. L’obiettivo primario di questo progetto è restituire ai cittadini romani uno degli angoli più suggestivi della capitale, offrendo loro uno spazio accessibile e vivibile. Allo stesso tempo, si intende favorire lo sviluppo economico della zona, creando opportunità per il turismo, il commercio e le attività locali, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Per quanto riguarda la tempistica, il Comune di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio, prevede l’affidamento dei lavori entro un arco di 18 mesi, permettendo di avviare la realizzazione del progetto in tempi relativamente brevi”.

Lo dichiara Francesco Ventura, Amministratore VDP Srl.