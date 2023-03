Roma violenta: terzo omicidio in 5 giorni, ucciso Luigi Finizio

Roma violenta e terzo omicidio in soli 5 giorni, ad essere ucciso è stato Luigi Finizio. Il 51enne è stato freddato a colpi di pistola davanti alla sua auto ad una stazione di servizio. I media spiegano che Finizio è stato colpito accanto alla sua Twingo blu mentre faceva rifornimento in una stazione di servizio a Torpignattara. In questo periodo a Roma ci sono stati molto omicidi in quella che i media definiscono “una lunga scia di sangue cominciata nell’autunno scorso che non accenna a fermarsi”.

Roma violenta, ucciso Luigi Finizio

L’ultimo agguato ha visto cadere il 51enne Luigi Finizio, 51 anni. La vittima è il fratello di Girolamo, cognato di Angelo Senese. Di chi parliamo? Del fratello del super boss Michele, detto O’ Pazzo. Finizio è stato avvicinato dai killer che lo hanno sorpreso scaricandogli addosso almeno quattro proiettili. Con una moto poi i sicari si sono dileguati ma la polizia confida nelle immagini delle telecamere di sicurezza dell’area di servizio.

La pista della vendetta trasversale

Quello di Finizio è stato il terzo omicidio a Roma in appena sei giorni, tutti a colpi di pistola. La pista della polizia pare essere quella della vendetta trasversale. I residenti della zona hanno udito gli spari e si sono affacciati alle finestre, intravedendo i sicari in fuga, con il volto coperto dai caschi. Secondo la polizia la vittima aveva precedenti per droga e comunque era già conosciuto dalle forze dell’ordine.