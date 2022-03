“Roma vs New York”, in viaggio con la pittura di Michele Telari

Roma, 26 mar. (askanews) – “Roma vs New York”. Tra scorci iconici e angolini all’apparenza anonimi ma suggestivi. Michele Telari nei suoi dipinti ha immortalato due città così diverse e contrastanti, quanto simili. Fino al 15 maggio le sue creazioni sono esposte al Margutta Veggy Food & Art a Roma. Circa venti le opere della mostra curata da Francesca Barbi Marinetti.

“Non è un voler mettere a confronto due città ma cercare delle similitudini in due città tanto diverse quanto siili per alcuni aspetti.

Abbiamo cercato similitudini nell’architettura e nel modo di vivere delle persone di queste grandi metropoli”.

Dieci opere dedicate a New York e 10 a Roma, tutte con la tecnica dell’acrilico su tela.

“La tecnica che utilizzo ormai da circa 30 anni, ed è quella che preferisco, ho scoperto che è la più adatta per un certo tipo di soggetto, specialmente per New York”.

Un motivo spesso ricorrente nelle opere di Michele Telari lo si evince dal suo nome d’arte, “Rainman, l uomo della pioggia”; i suoi frammenti di quotidianità sotto la pioggia lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Ha già esposto all’Expo Dubai 2022 con cinque grandi opere dedicate a New York, a giugno sarà a Montecarlo con una mostra, poi a Berlino e Barcellona.