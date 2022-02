Roma, 15 feb (Adnkronos) – "La Regione Lazio presenterà una legge regionale di devoluzione dei poteri a Roma. Una legge di grande semplificazione sull'urbanistica, per esempio. C'è un pacchetto di cose per cui noi vogliamo fare la nostra parte non solo per Roma ma anche per i comuni capoluogo".

Lo ha detto Nicola Zingaretti al sito del Messaggero.