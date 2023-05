Romagna, Cari (Vigili del Fuoco): adesso il rischio sono le frane

Forlì, 22 mag. (askanews) – Le persone sono state tutte messe in salvo, ma l’emergenza in Emilia-Romagna non è ancora terminata. A complicare il lavoro dei soccorritori è “l’area molto vasta” rimasta coinvolta dall’alluvione dei giorni scorsi. Lo conferma il responsabile della comunicazione in emergenza dei Vigili del Fuoco, Luca Cari: il pericolo maggiore ora sono le frane che stanno isolando intere comunità in montagna e sulle colline.

“E’ stata una settimana di lavoro intenso e ininterrotto da parte dei Vigili del fuoco – ha spiegato Cari -. Sono oltre 3mila ad oggi gli interventi effettuati in tutta l’area colpita dall’alluvione. Un’area molto molto vasta. Una delle criticità di questa emergenza è la vastità del territorio colpito. 1150 i vigili del fuoco al lavoro, sono in progressivo aumento e questa non è una buona notizia. Mano a mano che l’emergenza viene superata i numeri si riducono, il fatto che siamo ancora a distanza di giorni in una fase in cui il nostro dispositivo di soccorso viene aumentato è segno che il lavoro da fare è veramente tanto”.

“Abbiamo appena superato la fase di primo soccorso, quella di salvataggio delle persone – ha aggiunto il responsabile comunicazione -. Una fase che in questa emergenza è durata molto, oltre quello che solitamente avviene in questo tipo di emergenze”.

I Vigili del Fuoco sono ancora impegnati sul territorio con quattro elicotteri, anche per assicurare foraggio agli animali negli allevamenti e per portare generatori di corrente alle famiglie che sono rimaste isolate sulle colline. Decine le squadre impegnate nell’assistenza delle famiglie che non sono state evacuate ma che non possono recuperare cibo e beni di prima necessità.

“Non siamo in una fase di soccorso dove ci sono rischi immediati – ha ricordato Cari -. Forse il rischio più incombente è quello delle frane. L’emergenza idrica in questo momento sembra superata, i fumi si sono abbassati e non è previsto per il momento pioggia. Le frane invece sono un pericolo: abbiamo fatto dei soccorsi sulle colline e visto dall’alto lo scenario è molto critico; ci sono frane e smottamenti ovunque; è una situazione da monitorare e da risolvere ma ci vorrà tempo perché è uno scenario molto vasto”.