Romagna, Pecoraro Scanio: "Demenziale negare cambiamento climatico"

Roma, 17 mag. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde, promotore della rete Ecodigital e già ministro dell’ambiente rilancia allarme clima. “Dalla conferenza sul clima che organizzai da ministro nel 2007 sapevano dagli esperti che sarebbero arrivate siccità e alluvioni e proposi il piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Oggi sentiamo chi dopo le pioggia di queste settimane dice che non c’è più emergenza. È demenziale negare una crisi climatica che peggiora ogni anno. Siccità e alluvioni sono proprio gli indicatori di un’allarme grave. I soldi del Pnrr e le risorse pubbliche servono per la sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico e non per buttarli nella chimera del Ponte sullo stretto. Basta contare morti e danni e definire pateticamente maltempo quella che è grave emergenza clima. E poi serve uno stop a tutti i sussidi per i combustibili fossili”.