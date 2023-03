Romanderground, esce il video "I sentieri del CAI"

Roma, 7 mar. (askanews) – Si intitola proprio “I sentieri del CAI” il nuovo videoclip della formazione rap Romanderground, pubblicato in onore del Club Alpino Italiano e come metafora per rappresentare la loro proposta musicale.

Il titolo si riferisce ai sentieri di montagna scoperti e segnati dal CAI, per poi essere messi a disposizione degli escursionisti. La metafora del CAI è utilizzata – appunto – in quanto singolo programmatico del nuovo album. Prisma e Mister T “aprono la via” all’ascolto della loro musica, e tracciano un percorso fatto di sonorità e liriche nuove, invitando l’ascoltatore a seguirli in questo viaggio musicale.

La pubblicazione è accompagnata dall’omonimo videoclip firmato da Thomas T. Fasciana. Grazie all’utilizzo di un drone la band è immortalata tra le suggestive cime del massiccio del Gran Sasso d’Italia, percorrendo proprio quei sentieri che descrivono nel testo. Il Pizzo Intermesoli (2635 s.l.m.) nel comune di Pietracamela (TE) fa da sfondo alle rime degli MC, restituendo tutta la forza della montagna e la passione per l’escursionismo.

“I sentieri del CAI” è il secondo estratto dall’imminente nuovo album dei Romanderground in uscita il prossimo aprile.