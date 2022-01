Romano dal Porto morto durante una battuta di caccia: colpito per sbaglio da un amico

Romano Dal Porto è morto a 68 anni durante una battuta di caccia: per sbaglio un amico lo ha colpito ferendolo mortalmente.

Tragedia durante una battuta di caccia al cinghiale tra le colline toscane, dove nel pomeriggio di domenica 30 gennaio 2022 Romano Dal Porto è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso per sbaglio da un amico. Inutile per lui ogni tentativo di rianimazione.

Romano Dal Porto morto durante la caccia

I fatti si sono verificati nella tarda mattinata sui Monti Pisani, nel territorio comunale di Capannori (Lucca). Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava nei boschi in compagnia di diverse persone quando all’improvviso un compagno di battuta ha per sbaglio azionato il fucile nella sua direzione e fatto esplodere una pallottola che lo ha centrato in pieno. Il colpo sarebbe stato in realtà diretto verso una preda ma Romano si sarebbe ritrovato lungo la traiettoria del proiettile dopo un rimbalzo su una roccia.

L’uomo si è subito accasciato a terra sanguinante davanti agli occhi dei compagni di caccia, che lo hanno soccorso e hanno allertato i sanitari del 118. Giunti sul posto, purtroppo non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso. La centrale operativa aveva fatto alzare in volo anche l’elisoccorso Pegaso che però ha dovuto atterrare lontano dalla zona perché troppo impervia e boscosa.

Romano Dal Porto morto durante la caccia: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei presenti per accertare la dinamica dei fatti, e il medico legale che ha fatto un primo esame esterno del corpo della vittima. Sul caso è stato aperto un fascicolo d’indagine.