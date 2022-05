Romi Indy, da badante a porno star più pagata d’Europa

Romi Indy è una delle attrici porno più pagate d'Europa: prima di intraprendere questa carriera faceva la badante.

Romi Indy è una delle porno star più pagate d’Europa, eppure fino a qualche tempo fa era una badante. La scelta di muovere i primi passi nel mondo del cinema a luci rosse l’ha portata a vincere l’Oscar come migliore stella non americana.

Romi Indy: da badante a porno star

Ha soltanto 23 anni, eppure Romi Indy è una delle attrici porno più pagate d’Europa. Prima di debuttare nel cinema a luci rosse, la ragazza, figlia di madre olandese e padre del Suriname, ha fatto tanti lavori: cameriera, call-center e badante. Per pagarsi gli studi alla facoltà di giurisprudenza, Romi ha tentato la carriera da modella. Sono stati proprio i primi scatti ad aprirle le porte del porno. “Mi dicono di trovarmi un lavoro serio, dicono che sono troppo bella e intelligente per fare porno“, ha dichiarato Indy a Dagospia.

Indy: Oscar come migliore stella non americana

Dai primi scatti come modella all’Oscar del porno come migliore stella non americana il passo è stato breve. Oggi Romi Indy gode di un successo internazionale, arrivato dopo il film Una notte a Barcellona, del regista Marc Dorcel. La pellicola, che la vede essere protagonista assoluta, l’ha resa una vera e propria star, tanto che è attualmente la porno star più pagata d’Europa. “Io su un set porno, davanti a regista e telecamere, ho una sicurezza che fuori non ho, ma in questo ambiente, fin dal primo giorno, devi essere caparbia, e dire sì e no a ciò che vuoi fare“, ha dichiarato Romi a Dagospia.

Quanto guadagna Romi Indy?

Romi Indy non ha rivelato quanto guadagna, ma possiamo farci un’idea grazie alle dichiarazioni di Malena. Quest’ultima ha confessato che, per una scena porno, si guadagnano dai 1000 ai 1,500 euro, mentre per un film intero tra i 5,000 e i 10,000 euro.