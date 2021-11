Romina Carrisi contro Barbara D’Urso: “Non andrei mai nei suoi salotti tv”

Romina Carrisi ha scagliato una frecciatina contro Barbara D'Urso affermando che non andrebbe mai nei suoi programmi tv.

Non corre buon sangue tra i figli di Al Bano e Romina e la conduttrice Barbara D’Urso. Questa volta a scagliarsi contro di lei è stata la figlia più piccola dei due cantanti, Romina Jr.

Romina Carrisi contro Barbara D’Urso

Dopo Yari Carrisi anche Romina Jr Carrisi si è espressa pubblicamente contro la conduttrice Barbara D’Urso e ha affermato che non andrebbe per nessun motivo nei suoi salotti tv: “Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla d’Urso non ci andrei mai!”, ha affermato. A differenza dei fratelli maggiori, Cristel e Yari, Romina Jr non è mai stata ospite dei salotti tv della conduttrice.

Come lei anche sua padre Romina Power, che Barbara D’Urso ha ammesso di aver invitato più volte: “So che le sto antipatica”, avrebbe affermato a tal proposito la stessa conduttrice. Secondo indiscrezioni circolate in rete l’antipatia di Romina Power nei confronti della conduttrice potrebbe essere dovuta al rapporto di complicità che la compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, ha instaurato invece con la conduttrice.

Romina Carrisi oggi: cosa fa la figlia di Al Bano

Romina Jr ha vissuto per anni negli States dove ha cercato d’intraprendere la carriera di attrice. La figlia di Al Bano ha rivelato che per mantenersi, all’inizio della sua vita negli Stati Uniti, avrebbe lavorato in uno strip club: “Ho lavorato in uno strip club. Ogni tanto arrivava Quentin Tarantino: gli piaceva una ragazza che somigliava molto ad Uma Thurman”, ha confessato, e ancora: “Noi cameriere eravamo costrette a dare tutte le mance al manager del locale, un tipo stron***: una sera un cliente iraniano s’innamora di me e mi rifila mance da 100 dollari, così correvo in bagno e m’infilavo di nascosto le banconote negli stivali.

A fine serata il capo mi disse: ‘Com’è che non hai tirato su manco dieci dollari?’. Io feci la faccia da svampita e me ne andai soddisfatta, con le banconote nello stivale”.

Romina Carrisi: la vita privata

Non si sa molto della vita privata di Romina Jr che sui social ama mantenere il massimo riserbo sulla questione. La giovane attrice è molto legata ai suoi genitori e alla sorella Cristel, che l’ha resa zia di tre splendidi bambini.