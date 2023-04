Romina Carrisi: "Ecco perché sono sparita a Oggi è un altro giorno"

Dopo una sua frecciatina social contro gli autori di Oggi è un altro giorno per circa due settimane Romina Carrisi si è assentata dal programma tv e lei stessa ha svelato i motivi dietro la vicenda.

Romina Carrisi: i motivi dell’assenza a Oggi è un altro giorno

Romina Carrisi ha rotto il silenzio via social in merito ai motivi che l’avrebbero spinta ad assentarsi per alcuni giorni a Oggi è un altro giorno, il programma tv condotto da Serena Bortone (di cui è un affetto stabile). “Datemi il tempo di risolvere l’ultimo caso e torno prestissimo alla base centrale di Oggi è un altro giorno”, ha scritto via social la figlia di Al Bano e Romina. Di quale caso si starà occupando?

Alcuni giorni fa, attraverso Twitter, Romina aveva scagliato una frecciatina contro gli autori del programma dando ragione a un utente che l’aveva definita “una mummia” per il suo ruolo all’interno del programma tv. In molti hanno creduto che la questione potesse aver generato un battibecco tra lei e la produzione del programma, ma Romina ha assicurato che tornerà presto a Oggi è un altro giorno. “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”, aveva dichiarato Romina nel suo tweet polemico via social.