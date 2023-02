Romina Pierdomenico: "Ezio Greggio mi corteggiò su Instagram"

Romina Pierdomenico ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Ezio Greggio che, a quanto pare, sarebbe sbocciata in appena un paio di giorni.

Romina Pierdomenico e Ezio Greggio: i retroscena

Romina Pierdomenico e il conduttore Ezio Greggio fanno ormai coppia fissa già da diverso tempo e per la prima volta la modella ha svelato come si sarbebe svolto il loro pimo incontro. A quanto pare il conduttore avrebbe iniziato a corteggiarla tamite social e poi, dopo un paio di giorni, tra loro sarebbe scoccato il primo bacio.

“All’inizio mi sono fatta delle domande, mi chiedevo che cosa volesse dirmi un uomo così grande e pieno di donne.

L’ho fatto sudare circa un mese e poi gli ho risposto. Ci siamo dati appuntamento per il 4 luglio e il destino ha voluto che ci incontrassimo casualmente il 3 per strada. Mentre sbloccavo la bici a noleggio e lui mi ha notato passando con la macchina”, ha rivelato Romina, e ancora: “Il primo bacio me lo ha dato alla seconda sera e stiamo insieme da 5 anni. Ci teniamo testa, abbiamo due caratteri di fuoco.

Litighiamo spesso ma andiamo molto d’accordo. All’inizio io ero più gelosa, adesso lui lo è di più”.

In tanti di recente si sono scagliati contro la coppia insultandola per via della loro differenza d’età. I due si sono difesi sostenendo che l’amore non abbia età e sottolineando di essere più felici ed uniti che mai.