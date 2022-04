Romina Power contro i gossip su lei e Al Bano: “Siamo esseri umani”

Romina Power ha replicato contro i gossip attorno alla sua vita privata e a quella dell'ex marito Al Bano Carrisi.

Romina Power: lo sfogo

Romina Power non ha mai amato il chiacchiericcio attorno alla sua vita privata al fianco dell’ex marito, Al Bano Carrisi, e via social ha replicato contro coloro che hanno definito quella tra lei e il cantante di Cellino San Marco “una soap opera”.

La cantante ha ribadito che simili illazioni sarebbero offensive nei confronti suoi e del cantante:

“Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Al Bano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali. Quell’appellativo ci viene appicciciato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo”, ha dichiarato.

Il rapporto con Al Bano

Romina Power nè riuscita a trovare un equilibro con l’ex marito Al Bano dopo anni burrascosi. Oggi il cantante ha ritrovato la serenità al fianco di Loredana Lecciso ma lui e l’ex moglie si sentono spesso per motivi di lavoro. Lui e Romina Power hanno avuto quattro figli insieme, oggi molto legati ad entrambi. Dopo la separazione da Al Bano Romina Power non si è mai risposata, e oggi fa la spola tra l’Italia e gli Stati Uniti.

La cantante sembra serena nonostante in questi anni non abbia mai smesso di pensare alla figlia scomparsa, Ylenia.