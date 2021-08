Romina Power dopo le false notizie sul ritrovamento di sua figlia Ylenia: “Vi dovete vergognare”

Romina Power si è sfogata per le notizie false in circolazione in merito al ritrovamento di sua figlia Ylenia.

Romina Power si è sfogata in seguito ad alcune notizie false riguardanti il presunto ritrovamento di sua figlia Ylenia, scomparsa nella notte di Capodanno tra il 1993 e il 1994.

Romina Power: lo sfogo

Romina Power si è sfogata per alcune notizie in circolazione in merito a sua figlia Ylenia, scomparsa a New Orleans quando aveva appena 20 anni senza che la sua famiglia avesse più alcuna notizia in merito.

Nelle ultime ore si è sparsa la voce che Ylenia avesse avuto un incontro segreto con Yari, figlio maggiore che Romina Power ha avuto insieme all’ex marito Al Bano, e che ovviamente si è rivelata essere una bufala. “Ma quando e’ che la smetterete di speculare sulla mia famiglia ? Quando e’ che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle ? Vi dovete solo vergognare”, ha tuonato Romina Power, mentre suo figlio Yari ha concluso:”Questa notizia è completamente falsa”.

Per Romina, che non si è mai arresa alla possibilità un giorno di rivedere sua figlia, le notizie riguardanti la sua scomparsa sarebbero ancora ferite aperte.

Romina Power: la scomparsa di Ylenia

Mentre Al Bano Carrisi ha preferito chiedere che la scomparsa di Ylenia fosse archiviata come “morte presunta” (il corpo della ragazza non è mai stato trovato) Romina Power non si è arresa alla possibilità di ritrovare un giorno la sua adorata figlia.

“Novembre è il mese di nascita di Ylenia. In questo mese, io posto una sua fotografia ogni giorno, nel caso qualcuno la riconosca. Sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare”, ha dichiarato Romina Power.

Romina Power: l’addio a Al Bano

Proprio la scomparsa della figlia Ylenia avrebbe spinto Romina Power a dire addio al marito, Al Bano Carrisi, con cui negli ultimi anni ha recuperato un rapporto e un’intesa lavorativa.

Per diverso tempo si è vociferato anche di un possibile ritorno di fiamma tra i due, notizia presto smentita da entrambi. Oggi Al Bano è felicemente legato a Loredana Lecciso, madre dei suoi due figli più piccoli (Jasmine e Bido). Mentre insieme a Romina condivide l’amore per i figli Yari, Romina Jr e Cristél (che ha reso i suoi genitori nonni per la seconda volta).