Romina Power, il messaggio per i 51 anni della figlia scomparsa: “Non smetterò mai di cercarti”

Romina Power ha scritto uno struggente messaggio in ricordo di sua figlia Ylenia, che avrebbe compiuto 51 anni il 29 novembre 2021.

3 a New Orleans senza lasciare traccia.

Romina Power: i 51 anni di Ylenia

Il 29 novembre 1970 è nata Ylenia Carrisi, prima figlia di Romina Power e Al Bano Carrisi. La ragazza – che oggi avrebbe 51 anni – è scomparsa senza lasciare traccia il 31 dicembre 1993.

Romina Power non si è mai arresa difronte alla scomparsa di sua figlia e ha sempre sperato un giorno di poterla riabbracciare, per questo ogni anno, nel giorno del compleanno di Ylenia, scrive messaggi dedicati alla ragazza che possano servire a tener vivo il suo ricordo e, eventualmente, a diffondere ancora una volta le immagini del suo volto. “51 anni fa Dio ha fatto nascere una bellissima bambina, intelligente e amorevole – ha scritto sul suo profilo Instagram la cantante, e ancora: “Le braccia di mamma non smetteranno mai di desiderarti, i miei occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che senza di te non ha più calore.

Ylenia, mai smetterò di cercarti“.

Romina Power: le parole di Al Bano Carrisi

A differenza di Romina Power l’ex marito Al Bano Carrisi si è detto convinto della morte di Ylenia, e proprio per questo in passato ha fatto dichiare la morte presunta della sua primogenita, affermando di essersi arreso nel volerla cercare. Al Bano ha recentemente affermato di essere convinto che la ragazza si sia buttata nel Mississipi, convinzione che gli sarebbe stata data da alcune persone del luogo con cui si sarebbe confrontato dopo la scomparsa della ragazza.

“Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, “io appartengo all’acqua”. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume”, ha dichiarato il cantante in merito alla vicenda.

Romina Power: l’addio a Al Bano

Al Bano ha anche smentito le tesi secondo cui Ylenia avrebbe deciso di lasciare volontariamente la famiglia a causa della separazione dei genitori. I rapporti tra Al Bano e Romina infatti avrebbero iniziato a naufragare già qualche anno prima della scomparsa della loro prima figlia e i due hanno recuperato un rapporto pacifico solo in tempi molto recenti.

I due, pur avendo buoni rapporti, hanno idee diametralmente opposte riguardo alla scomparsa della loro primogenita, sparita nel nulla ad appena 23 anni.