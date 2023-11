Rominca Carrisi incinta: il primo incontro con il compagno Stefano Rastelli

Romina Carrisi è al settimo mese di gravidanza, e per la prima volta ha deciso di parlare del suo primo incontro con Stefano Rastelli, che lavora come regista in Rai.

Romina Carrisi: l’incontro con Stefano Rastelli

Romina Carrisi fa coppia fissa con Stefano Rastelli da ben 2 anni e molto presto i due realizzeranno il sogno di avere il loro primo figlio. Ospite a La Volta Buona, la stessa Romina ha deciso di raccontare il suo primo incontro con quello che sarà il padre di suo figlio e ha detto:

“Eh sì, galeotta è stata proprio la Rai e anche il Festival di Sanremo del 2022. Stavamo lavorando nello stesso programma di Serena Bortone, ma io ero interna e lui in esterna e quindi non ci eravamo mai incontrati… Poi c’è stato il volo per Genova e poi il viaggio in auto fino a Sanremo: lui con il suo computer che doveva lavorare e io ogni 5 secondi che chiedevo quando arriviamo? Quando arriviamo? E l’ho infastidito con tutte quelle domande. Non era proprio un simpaticone”, e ancora: “Poi mi diceva ‘mi porti il dentifricio?’, e io mi chiedevo che volesse da me… Ma secondo me voleva altro… E ora dopo quasi due anni siamo in tre”. I due hanno cercato di vivere la loro storia d’amore nel massimo riserbo, ma sono in tanti a volerne sapere di più sulla loro vita privata e sull’arrivo del loro primo figlio.