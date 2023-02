Rompe un vetro e usa le schegge come coltello per minacciare gli infermieri

In Campania un uomo rompe un vetro e usa le schegge come coltello per minacciare gli infermieri.

Per fatti accaduti a Pozzuoli arriva la denuncia di un’associazione di sanitari, Nessuno tocchi Ippocrate, dopo l’ennesimo episodio di violenza sul personale. Da quanto si apprende il personale di un’ambulanza è stato minacciato con delle schegge di vetro ed il presidente dell’associazione Manuel Ruggiero spiega: “Sono stati dei momenti di tensione soprattutto quando l’uomo ci ha rincorso, minacciando di lanciarci il tavolo di vetro addosso.

“Per poco la situazione non si è trasformata in tragedia. Il mio pensiero è stato solo quello di correre più lontano possibile dalla abitazione del paziente. Ringrazio la Polizia di Stato per il suo aiuto”. Ma cosa è successo? Tutto è accaduto in via Montenuovo Licola Patria, a Pozzuoli. Sul posto erano arrivati due equipaggi del 118 con ambulanza e auto medica per una segnalazione di “agitazione psicomotoria”. Ecco il racconto: “Sul posto era già presente la polizia di stato.

Il paziente, un uomo sulla 50na, era nel suo giardino e urlava ai poliziotti di uscire dalla sua proprietà privata.

A quel punto, il personale del 118 e la polizia cercano di avvicinarsi, ma l’uomo prende un grosso tavolo di vetro, prima minaccia di lanciarlo contro i sanitari e successivamente lo infrange a terra, raccoglie due enormi schegge appuntite e le punta verso gli equipaggi”.