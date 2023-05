Il principale avversario di Donald Trump in vista delle primarie del partito repubblicano ha origine italiane. I bisnonni di Ron DeSantis, infatti, arrivano dall’Abruzzo, dal Molise e e dalla Campania e decenni fa decisero di trasferirsi in America per fare fortuna. Mai avrebbero pensato, però, che il loro bis-nipote sarebbe arrivato ad essere governatore della Florida e forse un giorno presidente degli Stati Uniti d’America.

Chi è Ron DeSantis: l’uomo che sifderà Trump alle presidenziali negli USA

Il 44enne Ron DeSantis diventa deputato nel 2012 e sette anni più tardi viene eletto governatore dello Stato della Florida. In quel periodo, la sua figura era ancora molto legata a quella del repubblicano per eccellenza: Donald Trump. Con il passare del tempo, però, DeSantis capisce che può assumere un ruolo di maggiore rilevanza, raffredda i rapporti con il tycoon e prova a farsi strada da solo. Da lì nasce l’idea di candidarsi alle primarie del partito repubblicano – calendarizzate per i prossimi mesi – dove il suo principale avversario sarà proprio Trump.

La vita di Ron DeSantis: una scalata verso la vetta

DeSantis ha una carriera universitaria invidiabile; si laureò, infatti, a Yale in storia e ad Harvard in giurisprudenza, prima di svolgere un periodo di attività nella Marina Militare. Tra il 2007 e il 2008 passò un anno a Fallujah in Iraq, dove fece il consulente legale per un corpo di operazioni speciali. Attualmente, il candidato alle prossime primarie dei repubblicani è sposato e ha tre figli.