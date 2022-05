Per la due giorni di fine maggio il Cav fa scattare l'operazione nostalgia: Ron Moss, il Ridge di Beautiful, sarà ospite alla convention di Forza Italia

Inconsapevolmente ma perfettamente a tema con l’evento Ron Moss, il Ridge di Beautiful che ha fatto sognare milioni di casalinghe per decenni di epoche più stabili e felici, sarà ospite alla convention di Forza Italia in programma a Napoli per il 20 e 21 maggio prossimi.

La notizia è stata confermata da più fonti ed il popolare attore ha dato il suo si a Silvio Berlusconi ed al suo libretto degli assegni, con il Cav che lo “schiererà” a Napoli nella kermesse azzurra presso la Mostra d’Oltremare. Un evento con cui lui intende tornare in pubblico all’ombra del Vesuvio dopo cinque anni e il suo partito conta di strappare consensi per rimettere al centro il “sogno azzurro” di un centro moderato ed europeista.

Ron Moss alla convention di Forza Italia

E i numeri che sono trapelati sono numeri importanti per la due giorni organizzata da Forza Italia. Lo sono perché lo stesso Silvio Berlusconi si è messo a capo dell’organizzazione e sta dettando agenda, ospiti e toni della kermesse, toni neanche a dire faraonici. Tanto faraonici che dopo il nome certo di Moss-Ridge si fa anche quello, per ora solo ipotetico, dell’iconico chef pluristellato e campano Antonino Cannavacciuolo.

Berlusconi cala le esche e fa grandi numeri

Insomma, Berlusconi suoi elettori e simpatizzanti li vuole prendere per la gola e per amo catodico, calando le esche mainstream che da sempre caratterizzano il suo “populismo soft”. Le stime di previsione parlano di oltre 200 bus e numeri di presenze intorno ai 10.000 simpatizzanti. Andranno tutti a convergere all’interno del Padiglione Europa della Mostra e lì ci troveranno anche Ridge, che cercherà di far tornare “beautiful” il sogno azzurro appannato dai nuovi ed aggressivi populismi che hanno attecchito in altre segreterie di partito.