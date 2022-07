Ronaldo, Cafu e Rivaldo di nuovo insieme per Coppa Mondiali 2002

Roma, 1 lug. (askanews) – I simboli del calcio nel mondo, ex giocatori della nazionale brasiliana, tra cui Ronaldo, oggi dirigente sportivo, Cafu e Rivaldo, si sono ritrovati a Rio de Janeiro per celebrare i 20 anni dalla vittoria della Coppa del mondo del 2002. E come allora, i giocatori hanno baciato il trofeo, questa volta una replica, e posato per una foto di gruppo. Presente anche il presidente della Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) Ednaldo Rodrigues.

(IMMAGINI AFPTV)