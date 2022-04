Ronaldo e Georgina condividono la prima foto con la figlia dopo la morte del gemello: lo scatto è commovente.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono tornati a casa con la bimba appena nata. Il suo gemello, purtroppo, è morto durante il parto. La prima foto di famiglia, anche alla luce del difficile lutto che stanno affrontando, è stata sommersa di like.

Ronaldo e Georgina: la prima foto della figlia

Qualche giorno fa, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez annunciavano che uno dei loro gemelli non era sopravvissuto al parto. Il maschietto è morto, mentre la femminuccia è sana e sta bene. Mamma, papà e la piccola sono finalmente tornati a casa e hanno riabbracciato gli altri figli che non vedevano l’ora di averli con loro. Il lutto che stanno affrontando è molto delicato, ma Cristiano e Georgina hanno comunque posato per il primo scatto di famiglia da condividere sui social.

Le parole di Ronaldo e Georgina

La prima foto di famiglia li ritrae tutti sorridenti: Ronaldo, la Rodriguez e i figli Alana, Cristiano jr, Mateo ed Eva. A didascalia della foto, condivisa sia sul profilo del calciatore che della moglie, si legge:

“Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

I fan si stringono attorno al loro dolore

Ronaldo e Georgina preferiscono non parlare della morte del gemello. La figlia sta bene ed è proprio della sua serenità che devono occuparsi. I fan, dopo la notizia del lutto, si sono stretti attorno al loro dolore, rispettandoli e supportandoli.