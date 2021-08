Ronaldo ha deciso, via dalla Juve: trattative con il Manchester

CR7 avrebbe già deciso. Il campionato 2021-2022 non lo giocherà in maglia bianconera. Potrebbe tornare Moise Kean.

Tra Cristiano Ronaldo e la Juventus potrebbe esserci divorzio in vista? Stando a quanto appreso mancherebbero solo le ufficialità, ma CR7 avrebbe già deciso che il campionato 2021-2022 non lo giocherà in maglia bianconera. Ora resta solo da capire chi sarà il prossimo club che riuscirà a compiere il colpaccio e di conseguenza ad acquisire il cartellino dei campione portoghese.

In ogni caso nella giornata di venerdì 27 agosto dovranno esserci i saluti con i compagni di squadra e i bagagli sarebbero stati ormai fatti.

Cristiano Ronaldo addio Juve, i motivi della scelta

Cosa avrebbe portato Cristiano Ronaldo dire no ad un’altra stagione in maglia bianconera? Stando a quanto appreso da parte del campione portoghese sarebbero venuti meno gli stimoli. Sfumate infatti le occasioni di Champions League di questi ultimi anni pur avendo portato a casa molti scudetti, ogni motivazione sarebbe venuta meno.

In ogni caso, la Juventus pur avendo valutato di non voler trattenere controvoglia CR7, avrebbe affermato che non sarebbe certamente partito gratis.

Cristiano Ronaldo addio Juve, all’orizzonte il Manchester City?

Intanto in casa Juventus sono già iniziate le trattive per decidere del futuro di Cristiano Ronaldo. Attualmente l’unico club sulle tracce del campione è il Manchester City. A pesare però è il costo del cartellino per acquisire il giocatore.

I bianconeri non faranno partire CR7 per meno di 25 milioni di euro.

A negare invece l’ipotesi di ogni possibile trattativa è il Paris Saint Germain. Il Presidente del club francese Al-Khelaifi, ha affermato a BelN Sports che “L’acquisto di Ronaldo non è nemmeno in discussione”.

Cristiano Ronaldo addio Juve, chi sarà il suo successore?

Nel frattempo la Juventus ha iniziato la corsa contro il tempo per cercare il possibile sostituto di CR7.

La Juve è sulle strade di un un attaccante giovane. Da qui è tornata l’idea di Moise Kean, che già in passato ha vestito la maglia bianconera e attualmente in uscita dall’Everton. Un altro giocatore nel mirino della Juventus è Gianluca Scamacca, particolarmente richiesto nelle ultime ore. In entrambi i casi si tratta di idee che piacciono molto a Massimiliano Allegri.

Non ultimo, la Juventus si è messa sulle tracce di Gabriel Jesus del Manchester City. Quest’ultima però potrebbe includere una trattiva alquanto complicata. Pepp Guardiola avrebbe posto un veto alla cessione del giocatore.