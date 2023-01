Ronaldo non segna: i tifosi del Al-Nassr hanno già perso la pazienza, il suo team ha perso per 3-1 la semifinale di Supercoppa nazionale contro l’Al-Ittihad

Almeno per adesso Cristiano Ronaldo non segna ed i i tifosi del Al-Nassr hanno già perso la pazienza.

Addio al primo titolo con il il campione starebbe vivendo la sua prima stagione “di impopolarità” e di fischi. La possibilità di vincere un titolo in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo è sfumata in prima battuta, una battuta he è stata di arresto addirittura già con la sua seconda partita ufficiale giocata con l’Al-Nassr.

Ronaldo non segna, tifosi a corto di pazienza

Il campione lusitano ed ex attaccante della Juventus è rimasto infatti a secco di reti e questo suo digiuno ha innescato i malumori da “luna di miele finita” all’interno della tifoseria araba.

Poche ore fa l’Al-Nassr di CR7 ha perso per 3-1 la semifinale di Supercoppa nazionale contro l’Al-Ittihad, il tutto con Cristiano Ronaldo che non è andato in gol. I tifosi dell’Al-Nassr sono rimasti talmente delusi che nel dopo partita alcuni di essi addirittura hanno calpestato una bandiera con il nome e il numero di Ronaldo.

“Dicevano che avrebbe fatto tanti gol e invece…”

E ci sono precedenti che non depongono bene: nei giorni scorsi era circolato in rete un video di un giornalista saudita che, dopo l’ennesima brutta prova di Ronaldo, chiosava frustrato: “Non ha ancora segnato.

Avete detto che avrebbe fatto tanti gol e invece sa fare solo ‘siuuu”. Adesso toccherà al cinque volte Pallone d’Oro dallo stipendio da 200 milioni di euro all’anno fino al 2025, dimostrare che i tifosi sauditi si sbagliano.